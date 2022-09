L'excellente suite Komplete 14 de Native Instruments est disponible

Une suite logicielle gargantuesque

De nombreuses nouveautés

. On y trouve des synthétiseurs, des samples, des instruments virtuels, ou encore des effets, le tout, de très grande qualité, a été peaufiné au fur et à mesure des différentes itérations., avant d'éventuellement craquer pour une des versions payantes, ou encore de choisir ses effets/instruments à la carte. La Komplete Start est offerte mais pas avare, elle comprend 16 instruments et effets, et plus de 2 000 samples (basse, batterie, synthèse, etc), promettant de nombreuses heures d'exploration et de création avant d'en avoir fait le tour.dont Kontakt 7, Ozone 10, le pack Plugin Alliance Tools, Ozone 10 Standard, Omnia, Lores, BX_Oberhausen, Piano Colors, Ashlight, Action Strings 2, Sequis, Session Guitarit Ellectrinc Mint/Picked Nylon/Prime Bass, Playbox, de nombreuses extensions ou encore les nouveautés de la Play Series dont l'excellent Ignition Keys, mais également Daft Lines, Empire Breaks, Melted Vibes, Soul Sessions, ou encore Glaze.Komplete 14 est d'ores et déjà disponible en 4 variantes (plus la version Start gratuite ). dont la « Edition Collector » regroupant 250 instruments, effets et extensions sur un disque dur externe en aluminium., avec des mises à jour à 99, 199, 399 et 499 euros.