Un instrument virtuel combinant pianos, orgues et synthés chez Native Instruments

Ignition Keys est le dernier instrument virtuel en date de la gamme Play Series de la firme et(pianos, orgues et synthétiseurs enregistrés en studio à partir d'instruments vintage à l'aide de matériel de qualité) afin d'agrémenter vos compositions de mélodies et de nappes. Il sera possible de jouer en temps réel, d'opter pour un des nombreux préréglages élaborés par les experts de chez Native Instruments, de modifier les courbes de vélocité, avant d'agrémenter le tout de nombreux effets personnalisables (6 macros sont accessibles directement depuis l'interface épurée).. Ignition Keys comprend 106 sons et 151 préréglages, et nécessite la dernière version Kontakt 6 ou la version gratuite Kontakt Player et 1,65 Go d'espace de stockage libre sur un Mac doté d'un processeur Intel Core i5 ou d'une puce Apple Silicon, de 4 Go de RAM (6 Go chaudement recommandés) et tournant sous macOS 10.14 minimum.