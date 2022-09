Une extension fusionnant hip hop et reggae chez Native Instruments

(ayant œuvré derrière la console pour l'album Lemonade de Beyonce, Justin Bieber, Chris Brown, Flo Rida, Vinnie Paz, Dr. Dre, ou encore Nicki Minaj) afin de proposer tous les sons nécessaires pour agrémenter des compostions de lignes de basses apportant du groove, de synthétiseurs, et de rythmiques dynamiques (avec de nombreux samples de grosse caisse/charley) mêlant hip hop et reggae pensées pour pousser dans leurs retranchements les meilleurs sound systems.L'extension System Clash comprend 373 boucles, 510 samples de batterie et 120 one-shots (dont 119 grosses caisses, 172 charleys, 71 percussions, 91 caisses claires, 5 claps, 45 cymbales et 7 toms), 61 kits pour Battery et 50 pour Maschine, ainsi que 9 préréglages pour Montra, 10 pour Reaktor Prism, 7 projets et plus de 180 patterns supplémentaires en exclusivité pour les utilisateurs de Maschine.