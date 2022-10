De plus grosses batteries en sein des AirPods Pro 2 ?

Des batteries de plus grande capacité

Une meilleure gestion de la consommation d'énergie ?

Les nouveaux AirPods Pro profitent d'une autonomie de 6 heures avec ANC (nous les avons même dépassées de quelques minutes lors de notre test avec réduction de bruit activée et à volume modéré), soit une hausse de 33% par rapport à la génération précédente. Nos confrères de MySmartPrice ont pu consulter une base de données affirmant que l, à comparer avec les éléments de 43,24 mAh équipant les AirPods Pro de première génération. NotonsL'autonomie en nette hausse des AirPods Pro Gen2 pourrait donc être due à des batteries de plus grande capacité, mais également à une meilleure gestion de l'énergie de la nouvelle puce H2 par rapport à la puce H1 équipant les AirPods Pro de première génération, ou encore à l'éventuelle utilisation du Bluetooth LE Audio (et du codec LC3) grâce à la compatibilité Bluetooth 5.3 des AirPods Pro Gen2. Au sein de notre test (Bluetooth 5.0)(Bluetooth 5.3). Ainsi, effectuée à plusieurs reprises, l'écoute d'un album avec le volume précisément à 50% et l'ANC activé se solde par une batterie des écouteurs à 92 ou 93% avec l'iPhone 14 Pro et à 89 ou 90% sur l'iPhone 13 Pro Max. Notons également que la capacité en mAh de la batterie du boitier de charge évolue assez peu (+4 mAh, passant de 519 à 523 mAh) selon. la base de donnée.