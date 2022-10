Lewitt Connect 6 : une interface audio gérant simultanément un Mac et un iPhone/iPad

Une interface audio pour Mac et iPhone/iPad

Un logiciel dédié performant

La firme de Vienne propose avec la Connect 6 sa première interface audio, et innove dès son premier jet. La Hewitt Audio Connect 6 dispose de deux préamplificateurs avec 72 dB de gain, ce qui devrait être suffisant pour driver la plupart des microphones du marché, deux entrées combo XLR/jack 6,35 millimètres, deux sorties audio en jack 6,35 millimètres, une sortie audio en mini jack stéréo 3,5 millimètres, une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 millimètres, deux sorties casques (une en mini jack et l'autre en jack 6,35 millimètres), un port USB-C pour l'alimentation etDe plus, le port USB-C pour mobiles est certifié MFi (pour Made For iPhone) et permet de recharger les machines via l'alimentation (non fournie, un modèle e 27W est recommandé dans ce cas par le constructeur).L'interface se gère via l'application dédiée Control Center, compatible macOS et Windows, et le DSP intégré prend en charge le le routage, le mixage, les effets sans latence (Compresseur, Egaliseur 4 bandes, Expandeur, Maximizer) et le monitoring, tout en proposant trois pistes virtuelles afin de personnaliser le routing audio, une piste Loopback pour enregistrer l'audio de l'ordinateur hôte, et deux mixs indépendants avec Maximizer intégré. L'interface audio Lewitt Connect 6 est livrée avec un câble USB-C vers USB-C, un câble USB-C vers USB-A (le câble USB-C vers Lightning n'est pas fourni, la firme en propose un à 19,99 euros), ainsi que des licenses Cubase LE et Cubasis LE,