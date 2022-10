Spotify Platinum : seriez-vous prêts à payer le double pour l'audio sans perte ?

Spotify HiFi se fait toujours attendre

avant la fin de l'année

Spotify HiFi sera disponible plus tard cette année et fournira de la musique au format audio sans perte de qualité CD à votre appareil et aux enceintes compatibles Spotify Connect

Une nouvelle formule Platinum ?

informations audio

Pro

afin d'attirer les utilisateurs qui souhaitent une qualité supérieure, sans perte par rapport au format CD. Selon les propres termes de la société en février 2021. De toute évidence, Spotify n'a pas pu ternir cette promesse. La société a peut-être été prise de court par l'arrivée des offres Lossless des concurrents, dont l'intégration de l'audio sans perte sur Apple Music sans supplément quelques mois plus tard (la disponibilité de l'audio lossless et du Dolby Atmos pour le même tarif sur Apple Music a été annoncée en mai et effective en juin 2021 ).Un utilisateur souhaitant annuler son abonnement Premium auprès de Spotify a reçu un sondage de la part de la firme(HiFi), ainsi que plusieurs avantages dont le Studio Sound (l'équivalent du Lossless haute qualité 24 bits/192 kHz ?), Headphone Tuner (une personnalisation du son via un profil ?), des, les versionsdes bibliothèques et des listes de lecture, ainsi que des podcasts avec moins de publicités, le tout pour 19,99 dollars par mois, soit le double de l'abonnement Personnel actuel.Reste à savoir si cette offre verra réellement le jour, et, surtout,. Si l'offre n'est pas assez alléchante, Spotify risque de voir certains de ses clients se tourner vers la concurrence.