"The Playlist" : une série sur la naissance de Spotify chez Netflix !

Une mini-série en mode thriller !

sous la houlette de Daniel Ek, de jeunes entrepreneurs passionnés joignent leurs forces pour réaliser une tâche en apparence impossible : révolutionner l'industrie de la musique... et le monde. Ils décident alors de créer un service de streaming légal

qui ont transformé l'industrie musicale

un abonnement à 5,99€ par mois

Décidément, le sujet semble inspirer les séries. Après sur Apple TV+, Pour cela, les Norvégiens Per-Olav Sørensen et Christian Spurrier ont choisi un angle un peu spécial pour leur série, celui du thriller. Diffusée depuis le 13 octobre dernier, cette mini-série en six épisodes retrace ainsi. Elle s'attarde notamment sur le parcours de son fondateur, , incarné par un très inquiétant Edvin Endre. Avec cette tendance à adapter une histoire vraie, on pense également à (de David Fincher) qui évoquait, en son temps, (de Danny Boyle, avec notamment Michael Fassbender et Kate Winslet) pour les étapes importantes de la vie du CEO et d'Apple. Pour, Netflix indique ainsi que: les négociations (souvent houleuses) avec les maisons de disques et les banques, les rencontres avec les artistes et musiciens et parfois la lutte acharnée pour que le service voit le jour. Mais on peut également en découvrir un peu plus sur la partie technique pour la mise au point de l'application et un défi hors norme : éviter le moindre temps d'attente lors du choix d'un morceau de musique.