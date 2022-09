Spotify propose désormais près de 300 000 livres audio !

Un catalogue de 300 000 livres payants pour concurrencer Apple

opportunité massive

, avec quelque 300 000 titres payants qui sont désormais disponibles. Ces derniers seront accessibles en dehors de tout abonnement et sont proposés directement à la vente. Ces derniers apparaîtront sur la plateforme avec les recommandations de musiques ou de podcast.En effet,Pour rappel, cette dernière permettait aux auteurs de créer, de distribuer et de monétiser leur travail. Au delà, Daniel Elk -le CEO de Spotify- avait évoqué une! Il s'était d'ailleurs fixé un double objectif : 100 milliards de revenus d'ici 10 ans (contre 11 milliards l'an dernier) et 1 milliard d'utilisateurs en 2030 (contre 422 millions d'utilisateurs mensuels dont 182 millions payant fin mars).En effet, la firme californienne est bien décidée à booster ses outils d'inclusion, elle est également en pleine refonte de ses apps Podcasts et Livres (qui ont bénéficié de quelques changements avec iOS 16). Elle pourrait également sortir une app indépendante, dédiée aux livres audios. Ces derniers pourraient aussi être proposés en service payant, et intégrés à sa formule Apple One.