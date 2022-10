Nothing augmente le prix des écouteurs Ear(1) de 50% (+promos à 89€)

Une hausse de 50% pour les Nothing Ear (1)

lorsque nous avons commencé à développer les Nothing Ear (1), nous n'avions que 3 ingénieurs. Un an plus tard, nous en avons 185. Pendant ce temps, les Ear (1) ont reçu 15 mises à jour de firmware et de nouvelles fonctionnalités. C'est un produit complètement différent de celui que nous avons lancé

Encore en promotion à 89€ pour quelques jours

Transparence

Carl Pei a ainsi publié un tweet annonçant queLe dirigeant de la firme justifie cette hausse par l'augmentation des coûts et ajoute. Nothing n'est pas la seule société a augmenter le prix de ses produits (entre autres et récemment, Meta et Sony ont revu à la hausse le tarif de la PlayStation 5 et du Quest 2), mais les Ear (1) s'appuyaient sur un tarif bien placé pour les fonctionnalités embarquées, et ce nouveau prix leur fait perdre de leur attrait.Il reste toutefois possible de s'offrir les Nothing Ear (1) en promotion à 89,99 euros, avant que le nouveau tarif n'entre en vigueur. Pour rappel, les Ear(1) se différencient dans l'arène bondée des écouteurs True Wireless avec. Les Nothing Ear (1) pèsent 4,7 grammes (par écouteurs), disposent de six microphones (trois par écouteur), de haut-parleurs de 11,6 millimètres, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et AAC, d'une certification IPX4, de deux modes de réduction active du bruit ambiant (ANC) et d'un modeNiveau autonomie, le constructeur évoque 4 heures d'écoute avec ANC (5,7 heures sans), et jusqu'à 24 heures via le boitier de charge (34 heures sans ANC) doté de la charge sans fil et d'un port USB-C.