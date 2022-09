Nothing dévoile le boitier de ses nouveaux écouteurs

Nothing : plus de com que de révolution

l'alternative la plus convaincante à l'iPhone

entièrement nouveaux

légers comme une plume

La nouvelle société de Carl Pei, l'un des co-fondateurs de OnePlus, est. Cela a été le cas pour les écouteurs Nothing Par(1) qui devaient révolutionner le marché (ils ne sont pas mauvais, loin de là, mais la révolution était tout de même timide) puis à nouveau pour le Phone 1, qui devait être tout simplement (selon Carl Pei)Pour son nouveau produit, Nothing reprend ses bonnes habitudes et dévoile quelques clichés du boitier cylindrique et transparent des futurs écouteurs Ear Stick tout en indiquant que ce dernier était présent lors de la Fashion week 2022 à Londres. Sans surprise, les informations sont distillées au compte-gouttes avec des écouteursqui seront, incroyablement confortables et n boitier qui se glissera aisément dans toutes les poches.