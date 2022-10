Arturia lance Grand Piano, MiniLab3 et MiniFuse 4

MiniFuse : une gamme d'interfaces audio USB-C complète

Présentée l'année dernière et désormais complète avec la disponibilité du modèle le plus performant,. Les différentes versions partagent un format compact, la possibilité d'offrir des enregistrement jusqu'en 24 bits/192 kHz, des préamplificateurs maison capables de piloter les microphones les plus exigeants, une sortie stéréo monitoring, la fonction LoopBack (un canal virtuel pour l'enregistrement et le streaming), un hub d'un ou deux ports USB 2, et une offre logicielle complète (Ableton Live lite, Analog Lab Intro, Splice, 3 mois d'Auto-Tune Unlimited, Guitar Rig 6 LE, et Arturia FX). Le choix entre les différentes interfaces de la gamme se fera donc en fonction du budget, et des besoins en entrées/sorties (1 ou 2 préamplificateurs, des entrées ligne additionnelles, 1 ou 2 sorties casque en jack 6,35mm, ou encore des entrées/sorties MIDI).La firme française en profite également pour étoffer la gamme Augmented Series avec l'Augmented Grand Piano. Ce dernier vient rejoindre Augmented Strings et Augmented Voices et entend permettre de combiner le son de l'instrument traditionnel avec des effets et des sons de synthétiseurs granulaires afin de leset d'obtenir des résultats inédits, des textures expérimentales et des idées permettant d'explorer la créativité de l'utilisateur. Le bouton principal de l'interface couplé aux sept boutons secondaires permettront de mélanger les sources (sons non traités de piano, sons synthétiques, modulations) et les effets. Attention, l'instrument virtuel semble assez exigeant en termes de puissance.Dernier de cordée mais non des moindres, le clavier maitre MIDI MiniLab 3 vient prendre la relève du déjà très bon MiniLab MkII. Cette nouvelle itération propose 25 touches compactes et sensibles à la vélocité, 8 pads RGB sensibles à la pression et à la vélocité, un écran OLED, 2 bandes tactiles, 8 encodeurs et 4 faders et un port USB-C. Le clavier est livré avec Analog Lab Intro (20 émulations de synthétiseurs), Ableton Live Lite, l'émulation de piano The Gentleman et UVI Grand Piano Model D.