Sonos corrige des soucis touchant l'Arc et le Sub

Des soucis depuis la 14.12

Une mise à jour 14.18.1 salvatrice

Enhanced Clarity for Arc

Depuis la mise à jour 14.12 déployée par Sonos il y a 3 mois de cela, de nombreux possesseurs de la barre de son Arc et du caisson de basse Sub se plaignent (comme ici sur le forum officiel du constructeur (pour l'Arc), permettant d'adapter le rendu à la pièce d'écoute.La mise à jour 14.18.1 déployée aujourd'hui, ceci afin de satisfaire les utilisateurs mécontents. De même, cette mise à jour corrige le bug touchant le Sub après la mise en place de Trueplay, mais il faudra toutefois relancer le processus de la configuration Trueplay pour que le correctif se mette en place. Sonos précise que ce souci logiciel ne touche pas les barres de son Beam ou Ray, ni le nouveau Sub mini lancé le mois dernier au tarif plus abordable de 499 euros. Vous pouvez retrouver notre test de la barre de son Sonos Arc ici