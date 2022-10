Les mythiques pédales Moogerfooger reviennent sous forme de plug-ins officiels

Une production limitée et arrêtée en 2018

Un pack official rassemblant les sept modèles

poisson d'avril

, mais en doter son arsenal personnel n'était pas si simple. Certains modèles, comme l'Analog Delay, ont été produits en peu d'exemplaires, et la production de la gamme débutée en 1998 a été arrêtée en 2018. Il faut donc se tourner vers le marché de l'occasion, où les tarifs sont particulièrement salés (parfois plus de 1 500 euros pour l'Analog Delay). La firme entend donc répondre à la demande en proposant l'émulation officielle des sept modèles ( MF-101S Lowpass Filter, MF-102S Ring Modulator, MF-103S 12-Stage Phaser, MF-104S Analog Delay, MF-105S MuRF, MF-107S FreqBox, et MF-108S Cluster Flux) sous la forme d'un pack de plug-ins (l'éditeur Bomb Factory avait également lancé un pack pour Pro-Tools adoubé par Bob Moog en 2000).Il sera donc possible de profiter de l'ensemble des effets Moogerfooger (Delay, Ring modulation, Stage Phaser, Lowpass Filter, MuRF, FreqBox et Cluster Flux) sous forme de plug-ins déclinés aux formats VST3, AudioUnit et AAX. Cette mini boite à outils pourra donc servir à agrémenter des sessions, que ce soit via les traditionnelles pistes de guitares et de synthétiseurs, mais également de manière créative sur les voix ou les rythmiques. La firme aurait pu pousser le bouchon et inclure pour la blague ses amusantes pédalescomme la 4'33" dotée d'un seul bouton et permettant de mettre en sourdine l'entrée pendant 4 minutes et 33 secondes, le temps du titre du même nom de John Cage , la MF/FM captant la radio, ou la MF-106TC Analog Time Compressor capable de jouer les notes avant le musicien.