Test des AirPods Pro 2 : mieux sur tous les plans

AirPods Pro Gen2 : rappel des nouveautés

AirPods Pro Gen2 : premiers tests et impressions

Son

plus clair, détaillé et avec du punch et de la dynamique

le meilleur son de toute la gamme AirPods

le nouveau codec AAC LC3 en 16 bits/48 kHz

Réduction active du bruit ambiant

Transparence Adaptative

fonctionnement intelligent

Audio spatial personnalisé

scanné

Contrôle du volume

Autonomie et boitier

Les nouveaux écouteurs d'Apple ressemblent fortement à la génération précédente, mais Apple promet(sans évoquer un nouveau codec permettant d'écouter la musique sans perte en sans-fil)en fonction de la forme de l'oreille et/ou du placement des écouteurs et de nouveaux haut-parleurs. La Transparence adaptative (permettant de réduire un son dérangeant lorsque le mode Transparence est activé) fait son apparition, la réduction active du bruit ambiant (ANC) a également été améliorée avec une analyse du son 48 000 fois par seconde et il sera possible d'établir un profil d'écoute personnalisé (pour ces AirPods Pro Gen2 mais également les Gen1, les AirPods Gen3, les Beats Fit Pro et les AirPods Max, avec un iPhone doté de Face ID et d'iOS 16) en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone (à la manière de ce que proposent d'autres constructeurs comme Sony, avec l'avantage pour Apple de la précision du système TrueDepth de Face ID).Les AirPods Pro Gen2 sont livrés avec une nouvelle taille XS d'embouts (vendus séparément à 10 euros sur l'Apple Store et compatibles avec les premiers AirPods Pro) afin de convenir au plus grand nombre et proposeront une autonomie de 6 heures avec ANC (soit une augmentation de 33% par rapport à la génération précédente), poussée à 30 heures via le boitier de charge. Pratique,, une fonctionnalité réclamée par de nombreux utilisateurs. La puce UWB U1 est également de la partie pour retrouver plus facilement les écouteurs (qui émettent chacun un son différent) via l'application Localiser. Si le boitier ne dispose toujours pas d'un port USB-C (Lightning for ever), il propose une attache sur le côté pour accrocher une lanière, le MagSafe et la charge sans fil (y compris via le galet magnétique des Apple Watch) ., Apple n'ayant pas besoin de réinventer la roue sur ce point. Le design des AirPods (tous modèles confondus ) est iconique, et donc assez compliqué à modifier sans prendre de risques. Les rumeurs avaient évoqué des tiges plus courtes, et même un format bouton assez commun chez les concurrents, ce qui ne s'est finalement pas concrétisé (et c'est heureux à mon humble avis). Plusieurs journalistes, comme Billy Steele d' Engadget , David Carnoy de CNET et Chris Welch de The Verge placent pourtant le fait que le design ne change pas dans la colonne des doléances, question de goût et d'envie.Du point de vue du rendu sonore, la majorité des journalistes a pu déceler une amélioration grâce aux nouveautés matérielles (puce H2, nouveaux haut-parleurs de 11 millimètres) et au traitement logiciel. Le son semble, y compris à faible volume (égalisation adaptative),. David Carnoy de CNET affirme que les AirPods Pro Gen2 utilisent le Bluetooth 5.3 etcontre 16 bits/44,1 kHz (il y a une coquille évoquant du 24 kHz au sein de l'article) pour l'AAC.La réduction active du bruit ambiant (ou ANC), privilège des AirPods Pro dans la gamme d'écouteurs AirPods, semble également avoir été améliorée, permettant de mieux réduire les bruits désagréables (comme une climatisation proche du bureau de Chris Welch, que les AirPods Pro Gen1 ne traitaient pas aussi bien), tout en proposant un rendu plus agréable lorsque la réduction est activée., Billy Steele ajoutant que les nouveaux Bose QuietComfort Earbuds II sont encore un cran au-dessus si ce critère est primordial au moment de faire un choix.Si le mode Transparent des AirPods Pro premiers du nom était déjà très satisfaisant (le meilleur de la catégorie selon votre serviteur), ltout en amplifiant le reste de l'environnement sonore de l'utilisateur (les bruits lancinants seront réduits, mais pas les événements soudains, permettant à l'utilisateur de pouvoir réagir à temps).et Billy Steele précise que l'application Bruit de l'Apple Watch affiche la réduction en décibels en temps réel (et partage ces informations avec l'application Santé).Les avis sont plus mitigés sur la personnalisation de l'audio spatial après avoirles oreilles de l'utilisateur (l'interface pour activer cette fonction ressemblant à celle de la configuration initiale de Face ID mais pour les côtés du visage).(ou difficile à ressentir selon Patrick O'Rourke) , comme Billy Steele qui préfère le son de base aux aigus moins agressifs, regrettant même de ne pas pouvoir choisir entre le profil personnalisé et le rendu standard à la volée (si vous n'optez pas pour le profil, il faudra refaire la configuration pour l'activer à nouveau).Andrew Liszewski de Gizmodo note toutefois que la fonctionnalité ne répond pas à tous les coups (ce qui peut être agaçant et pousser à ne pas l'utiliser) et qu'il faut tout de même prendre la tige entre le puce et l'index pour que cela fonctionne correctement.L'autonomie de, plusieurs essayeurs ayant réussi à l'atteindre, voire à la dépasser légèrement (contre 4h30 pour la version précédente). Autres points positifs relevés, la certification IPX4 du boitier, l'emplacement pour une dragonne (le fait qu'Apple n'en fournisse pas dans la boite est relevé comme étant une pingrerie à ce tarif. Rien d'étonnant toutefois, nous sommes habitués), le haut-parleur intégré au boitier et la puce U1 permettant de retrouver plus simplement des écouteurs qui se perdent facilement. Evidemment, nombreux sont ceux, dont Parker Hall de Wired , qui auraient préféré disposer d'un port USB-C pour la recharge en lieu et place du Lightning (bien que les AirPods Pro soient compatibles MagSafe et charge sans fil). Quant à nous, nous prendrons évidemment le temps d'essayer en profondeur ces nouveaux écouteurs avant de vous livrer nos impressions.