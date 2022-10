Muvo Go : une nouvelle enceinte Bluetooth 5.3 compacte à 79€ chez Creative

Une enceinte compacte

Bluetooth 5.3

affichant des mensurations de 73 x 61 x 204millimètres pour un poids de 570 grammes sur la balance, disposant d'une certification IPX7 qui permettra de l'emmener sans se faire de souci au bord de la piscine ou à la plage (elle supportera une immersion dans l'eau pendant 30 minutes à une profondeur d'un mètre), d'une puissance de 20W, de deux haut-parleurs large bande en néodyme épaulés par un radiateur passif (configuration habituelle pour ce type d'enceinte) et couvrant une plage de fréquence allant de 60 à 20 000 Hz, de boutons permettant de gérer le volume et la lecture, de deux batteries intégrées de 2 600 mAh permettant d'offrir une confortable autonomie de 18 heures à volume modéré, d'un port USB-C pour la recharge (il faudra 4,5 heures pour faire le plein). Attention toutefois, l'enceinte ne dispose pas de microphone, ce qui rassurera les plus méfiants, mais qui empêchera de l'utiliser en mode main libre pour les appels, ou pour les assistants virtuels.La Muvo Go embarque la dernière itération du Bluetooth (5.3), mais étrangement, le constructeur indique que le seul codec compatible est le SBC (peut-être que ce la pourra évoluer à la faveur d'une mise à jour). Il sera également possible de coupler deux Muvo Go pour obtenir un système de diffusion stéréo et le constructeur glisse un câble USB-C vers USB-A de 120 centimètres ainsi qu'une lanière dans la boîte.(Bleu, Vert et Noir)