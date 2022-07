Amazon augmente son abonnement Prime de plus de 40% en France !

augmentation des coûts d'exploitation en France

Voila une belle surprise qui attendait les utilisateurs d'Amazon Prime ce matin dans leur boite de réception (et vous avez été nombreux à nous le signaler) !L'abonnement passe ainsi de 49 àà compter dupour les nouvelles souscriptions. Au mois le mois, cela il passera de 5,99 àPour les abonnés, il faudra se reporter à sesdans son compte. La hausse interviendra à la date anniversaire de la version annuelle ou à la première échéance mensuelle pour les autres. Pour rappel, les tarifs n'avaient pas bougé depuis 2005 tout de même.En guise de raison, Amazon se veut plutôtet évoque une, tout en insistant sur lesdu programme (la livraison Prime, les remises, Amazon Prime Video Amazon Music: Podcasts et plus ...) et lesde ses derniers dans l'Hexagone, notamment la livraison de courses alimentaires qui a connu un gros boost avec le confinement.La France n'est pas le seul pays européen concerné. En effet, l'Angleterre passe de 79 à 95£ (+20%), l'Allemagne de 69 à 89,90€ (+30%), l'Italie de 36 à 49,90€ (+39%) et l'Espagne de 36 à 49,90€ également (+39%).