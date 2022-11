Tournée de firmwares pour les AirPods Pro 2, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro et Beats Studio Buds

Un bouquet de nouveaux firmwares

. Ce logiciel interne vient remplacer la version 5A377. Les Powerbeats Pro passent en 5B55 (ancienne version 4A394), les Beats Studio Buds en 10M2155 (ancienne version 10M329), et les Beats Fit Pro passent en 5B55 (ancienne version 4E64) Comme à son habitude pour ses écouteurs et casques, Apple n'a pas précisé quelles nouveautés étaient réellement disponibles.Pour rappel,, sans que l'on sache réellement quels étaient les changements apportés. Quelques jours après la commercialisation, certains utilisateurs se plaignaient déjà des AirPods Pro 2, affirmant que les nouveaux écouteurs de Cupertino s'affichaient alors comme étant connectés au périphérique hôte sans que la diffusion audio ne soit effective, ou encore se déconnectaient et reconnectaient sporadiquement durant la lecture de musique ou de vidéos. D'autres utilisateurs évoquaient alors une sorte d'écho lorsqu'ils avancaient ou reculaient au sein d'une vidéo via YouTube ou Netflix (le son redevenait normal après avoir navigué à nouveau au sein de la vidéo) ou lors d'appels avec la réduction active de bruit ambiant enclenchée. Ce genre de souci n'est toutefois pas nouveau et se retrouve également sur d'autres modèles d'AirPods, dont les AirPods Pro de première génération. Nous n'avons pas rencontré ces agaçants soucis sur nos exemplaires à la rédaction, etPour vérifier le firmware de vos AirPods/Pro/Max et des écouteurs et casques de la gamme Beats,, l'information se trouve en face de la ligne, ou encore via, puis en touchant l'icône. Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).