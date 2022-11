Apple illustre le partage audio des AirPods dans une vidéo (+ comment partager l'audio)

Share the Joy

Comment partager l'audio sur iOS et iPadOS ?

. Si Cupertino met ici en avant les AirPods Pro, le partage est également possible avec les AirPods Max, les AirPods Gen 1/Gen 2 et Gen3, les Powerbeats Pro, Powerbeats 3, Beats Solo3, Beats Studio3, BeatsX, Beats Flex et Beats Fit Pro. La vidéo met en scène un couple qui, une fois le titrede Bhavi and Bizarrap diffusé sur leurs écouteurs respectifs, va se lancer dans une danse endiablée transformant tout ce qu'ils touchent en neige (spoiler, aucun chien n'a été maltraité durant le tournage).Pour partager simplement l'audio entre deux modèles de casques et d'écouteurs compatibles,. Il faudra placer la seconde paire d'AirPods dans leur boitier avant de les ouvrir près de l'iPhone ou iPad diffusant l'audio pour les voir apparaître (il suffira d'approcher un casque AirPods Max ou de mettre les appareils Beats compatibles en mode jumelage). Il sera ensuite possible de gérer le volume séparément pour chaque utilisateur et d'arrêter simplement le partage en décochant les écouteurs ou le casque correspondant au sein de la même interface. La fonctionnalité est compatible Ave doles iPhone 8 ou plus récents, iPad 5 ou plus récent, et iPod touch Gen 7.