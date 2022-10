USB-C pour l'iPhone dès 2023 et pour les AirPods en 2024 ?

L'USB-C pour tous les smartphones ! Une réforme européenne, un peu tardive ?

Bien évidemment ce texte concerne plus spécifiquement Apple qui serait légalement obligée d'abandonner son porte propriétaire, le Lightning.Aux dernières rumeurs (lancées par un journaliste de Bloomberg), il semble en effet que Cupertino ait décidé d'intégrer l'USB-C à l'iPhone 15. Les raisons qui peuvent motiver cela sont nombreuses. Ne pas vouloir être mise au pied du mur et devancer ce texte en travail depuis des années ? Anticiper les difficultés matérielles (adapter le design / conception de l'iPhone, modifier les chaines de production, transformer les accessoires...) ? Ou encore pour des raisons techniques (ajouter de nouvelles fonctions à l'iPhone ?)Interpelé cette semaine sur Twitter, Tony Fadell -le papa de l'iPod- en a profité pour partager ses impressions concernant les conséquences de ce changement sur l'iPhone.Il précise également que le monde se dirige vers l'USB-C, car les limites des anciennes normes ont été irrémédiablement atteintes.Ainsi elle devrait sortir un iPhone 15 USB-C à l'automne 2023. En outre, l'iPad d'entrée de gamme, la seule tablette d'Apple à être encore équipée d'un connecteur Lightning, devrait passer à l'USB-C d'ici la fin de cette année avec la 10e génération.. Voilà qui devrait faire plaisir à Ken Pillonel qui maîtrise l'art d'ajouter ce port sur de nombreux produits, comme on a pu le voir ici ou là . Mais cela serait conforme au calendrier de l'Europe puisqu'il serait lancé avant la fin de l'année 2024. En revanche, passé cette date, plus aucune exception ne serait permise.Au vu du nombre de produits Apple en circulation, il faudrait environ une(onze ?) pour qu'il disparaisse complètement. Mais le journaliste estime queavec la généralisation de la charge sans fil., et ce, dans les 10 ans à venir.