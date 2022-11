L'enceinte Bluetooth Soundcore Mini à 23€ (-20%), un cadeau accessible pour les fêtes

Ce modèle compacte embarque un haut-parleur de 5W et un radiateur passif afin d'étoffer les fréquences graves, un microphone (afin de passer des appels en mode mains-libres), un lecteur de carte microSD, un entrée auxiliaire en mini jack 3,5 mm, et une autonomie de 15 heures, le tout pour 23,99 euros. La recharge se fait grâce à un port microUSB et il faudra passer au modèle Mini 3 à 38,99 euros pour disposer d'un port USB-C et d'une certification IPX7 (par exemple pour en profiter sous la douche ou au bord de la piscine sans craindre de la faire tomber dans l'eau).