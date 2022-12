L'excellent moniteur 32" LG Ergo 4K UltraFine à 399€ (-280€), son prix le plus bas

Le LG ERGO UltraFine 32UN88A-W est doté d'(3840 x 2160 pixels)avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, avec une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 95%, une luminosité de 350 nits, un taux de contraste de 1000:1, un temps de réponse de 5 ms, deux haut-parleurs intégrés de 5W, et la certification AMD FreeSync., permettant d'offrir un encombrement réduit et facilitant une position ergonomique. Le support offrira un ajustement en hauteur et en profondeur, et pourra également pivoter (par exemple pour faire une présentation). L'UltraFine Ergo dispose d'un port USB-C délivrant jusqu'à 60W à la machine hôte (ce qui sera suffisant pour un MacBook Air Pro 13 et 14 pouces , et même un 16 pouces qui ne serait pas poussé dans ses retranchements), deux HDMI, un DisplayPort (ce qui permet de connecter un PC ou une console de jeu en sus d'un Mac) et deux USB 3.0.