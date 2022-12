Idée cadeau : l'enceinte Beosound Explore de Bang & Olufsen à 149€ (-50€), livrée avant Noël

Bang & Olufsen Explore: une enceinte Bluetooth pour baroudeurs

En promotion à 149€ et livrée avant Noël

La dernière enceinte Bluetooth de la firme danoise Bang & Olufsen. Les designers ont opté pour un design cylindrique de 81 mm x 124 mm et la Beosound Explore est certifiée IP67 pour résister à la poussière et à l'immersion à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. L'ensemble affiche 631 grammes sur la balance et la batterie intégrée de 2 400 mAh offre une autonomie confortable de 27 heures sur une seule charge et à volume modéré.Destinée à, laest dotée deD'après son fabriquant, le découpage de son enveloppe, en lignes à 360 degrés, assure une. À noter queensemble pour obtenir un son stéréo. La Bang & Olufsen Beosound Explore est actuellement proposée en promotion au tarif de 149 euros, soit une réduction de 50 euros sur le tarif officiel et Amazon garantit une livraison avant Noël pour une commande passée assez rapidement.