Ces écouteurs Sennheiser sont également des aides auditives

Conversation Clear Plus, le meilleur de Sennheiser et de Sonova ?

Des écouteurs pas comme les autres à 849€

traduisent le rythme de vie effréné de nos clients, permettant aux utilisateurs de suivre chaque conversation avec facilité, où qu'ils soient

une étude indépendante a montré que 95 % des utilisateurs ont constaté une amélioration significative de la parole dans les situations bruyantes en utilisant le produit

Les Conversation Clear Plus reprennent en effet le format des écouteurs traditionnels, proposent la réduction active du bruit ambiant (ANC) avec trois profils (Relax, Communication et Streaming) et embarquent. La technologie éprouvée de Sonova entre alors en action, permettant d'adapter en temps réel le niveau d'amélioration de la parole et de l'amplification de certains sons à l'environnement de l'utilisateur en analysant le bruit ambiant. La promesse des Conversation Clear Plus de Sennheiser est alors d'offrir des conversations audibles et confortables aux personnes souffrant d'un déficit auditif, tout en proposant un look ressemblant à des écouteurs traditionnels.Ces nouveaux Conversation Clear Plus de Sennheiser représentent donc u. Selon Daniel Holenstein, chef de produit senior chez Sennheiser, les Conversation Clear PlusLe constructeur annonce une autonomie confortable de 9 heures, poussée à 27 heures via le boitier de charge.