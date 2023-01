Voici le nouveau HomePod : puce S7, Matter, localisation des appareils Apple, toujours à 349€

Un HomePod de seconde génération

Voici donc la nouvelle génération de HomePod,(certainement une puce U1)Apple dote sa nouvelle enceinte d'une puce S7 empruntée à l'Apple Watch, conserve la technologie permettant d'analyser l'environnement afin d'adapter le rendu à la pièce d'écoute (un microphone interne est dédié à l'égalisation des basses fréquences et un accéléromètre détecté le déplacement de l'enceinte), et revoit l'architecture interne avec 5 tweeters en corolle avec formation de faisceaux (contre sept sur le modèle précédent) et un woofer de 4 pouces avec un débattement de 20 mm, ainsi que quatre microphones pour les requêtes envoyées à Siri.La technologie Ultra Wideband (UWB) permet de faire passer sur l'enceinte un morceau en écoute sur un iPhone en approchant ce dernier du HomePod (comme sur le HomePod mini), mais également. Une requête adressée à Siri permettra également de connaitre la localisation d'un proche ayant accepter de partager sa position (l'enceinte énoncera alors l'adresse). Deux HomePod pourront toujours être appairés afin de créer une paire stéréo (il ne sera pas possible d'appairer un HomePod Gen1 et un Gen2), il sera possible de profiter du multiroom via plusieurs enceintes et AirPlay 2, ainsi que du Dolby Atmos, que ce soit pour la musique ou pour les films une fois les HomePod couplés à une Apple TV. Le HomePod Gen2 est compatible Wi‑Fi 802.11n (désormais nommé Wi-Fi 4), Bluetooth 5.0 et Thread.Apple précise que(le HomePod mini en est également doté, comme nous l'avions vu lors des premiers démontages de l'enceinte , mais il n'avait pas été activé jusque-là) comme la fermeture des stores ou la ventilation lorsqu'une température définie au préalable est atteinte. Le nouveau HomePod sera également capable de reconnaître le son d'une alarme de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone afin de prévenir l'utilisateur (via une mise à jour à venir). Il sera envisageable de créer des scénarios et de les lancer à l'aide d'une requête personnalisée adressée à Siri (par exemple un mot comme), ou de créer des automatisations directmertn à la voix, comme. Cupertino a également revu sa bibliothèque de sons d'ambiance afin d'aider à se relaxer ou confirmer le lancement d'une scène, d'une automatisation ou d'une alarme, et le HomePod est compatible avec la fonction Interphone permettant d'envoyer et de recevoir des annonces sur les HomePod/HomePod mini du domicile (sur toutes les enceintes ou dans une pièce en particulier).Apple précise que toutes les données analysées par le HomePod sont chiffrées et que la firme ne pourra pas les consulter afin de garantir la confidentialité (ce qui n'est pas le cas de toutes les enceintes connectées), que le HomePod peut servir de Hub domestique (à l'image de l'Apple TV), et qu'il est, ce qui fait tout de même la paire à 698 euros, en Blanc ou en Minuit, avec de premières livraison prévues pour le 3 février. La configuration nécessite un iPhone SE2/iPhone 8 ou plus récent sous iOS 16.3 , ou un iPad Pro, iPad 5, iPad Air 3 ou iPad mini 5 ou plus récent sous iPadOS 16.3.