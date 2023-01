Comparaison des différentes versions du HomePod

HomePod mini vs HomePod Gen1 vs HomePod Gen2

Une évolution en douceur ?

Le HomePod Gen1 à gauche, Gen2 à droite

Le HomePod mini a été intégré à ce tableau, mais(il ne dispose que d'un seul haut-parleur large bande orienté vers le bas),. Le but principal de cette comparaison est de comparer la gamme et, surtout, de se rendre compte en un coup d'œil de ce qui a changé techniquement entre le HomePod Gen1 et son successeur.Apple n'a très clairement pas révolutionné son enceinte, l'architecture globale reste proche de l'ancien modèle.(ce qui n'aura pas forcément d' incidence, la multiplication des tweeters n'étant pas garante d'un meilleur rendu, y compris à 360°),, contre du Wi-Fi 5 sur la version originelle. Apple indique que le woofer de 4 pouces (comme sur la Gen1) de la version 2023 dispose d'un débattement de 20mm, sans que l'on connaisse le débattement de la génération précédente.Le HomePod 2023 dispose d'une puce S7 (contre une A8 sur le Gen1)un capteur de température et d'humidité et la reconnaissance du son de l'alarme d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone (à venir via une mise à jour prévue au printemps). Reste à savoir si le rendu du nouveau venu sera supérieur à celui de son aîné, qui se débrouillait déjà bien pour le volume global de l'enceinte.