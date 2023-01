Fraude dans le streaming ? Entre un et trois milliards de fausses écoutes en France !

Un succès biaisé ?

une escroquerie massive

Une étude avec Deezer, Spotify et Qobuz

des dizaines d’ordinateurs montés en réseau qui font tourner des titres en boucle sur des faux comptes ouverts avec des cartes bleues périmées ou volées

préoccupante

fausse la rémunération des artistes

tout le monde n’a pas joué le jeu, compte tenu des gros enjeux .../... Amazon Music nous a donné des chiffres de 2022 et Apple Music et YouTube n’ont pas participé du tout

Apparemment, en 2021, il aurait été détecté entre. C'est tout du moins ce que révèle un rapport de 57 pages du Centre national de la musique (CNM) commandé par la ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot. Pour rappel, cet organisme, créé fin 2019, dépend du ministère de la Culture. Il a été chargé d'enquêter pendant un an et demi sur la manipulation des écoutes en ligne à l’échelle nationale.En substance, il sous-entend que. Plus encore, Le Parisien évoquequi touche le milieu du streaming, une part importante des écoutes en ligne étant en réalité desMenée en collaboration avec Deezer, Spotify et Qobuz, l' étude révèle en effet que ces fausses écoutes s'élèveraient -en 2021- à 2.6% sur Deezer, 1.1% sur Spotify et 1.6% sur Qobuz. Il a même été constaté une hausse à 5% en 2022 sur Deezer.Cette situation serait rendue possible grâce à. Ce qui ferait. Plus problématique, l’enquête indique de plus que des virus seraient également utilisés. Ils permettraient, de façon classique, de prendre le contrôle d'ordinateurs afin de lancer des écoutes de divers morceaux, modifiant encore plus le taux d'écoute.Selon Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique depuis le 1er janvier 2020, la situation serait. En effet, cela, d'autant que