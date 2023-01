Vous n'écouterez cette playlist Spotify qu'en janvier 2024 !

Playlist pour plus tard

une sorte de capsule temporelle que vous ne pourrez pas écouter avant janvier 2024. Après un rapide questionnaire, cette liste de lecture sera scellée et vous sera proposée l'année prochaine, réveillant à coup sûr quelques sentiments en fonction de vos choix. Cette nouveauté est accessible à tous les utilisateurs, pas seulement aux abonnés à la formule payante, et permettra certainement à Spotify de se faire remarquer l'année prochaine au moment de l'écoute attentive de votre moi de début 2023. Il faudra toutefois impérativement créer votre liste de lecture avant le 31 janvier 2023, et uniquement sur l'App iOS ou Android en visitant cette page