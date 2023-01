Un ensemble de cuivres convaincant avec Valves chez Native Instruments

Valves de Native Instruments

La possibilité de prendre le contrôle

, à qui l'ont doit les très convaincants Session Strings, Session Horns et Cremonia Quartet. Valves comprend des enregistrements soignés de performances réelles de joueurs de cor français, de trombone, de tuba, d'euphonium et de bugle, qui seront jouables en solo, ou via des ensembles de cuivres. L'instrument virtuel permettra de jouer des notes simples, des accords, ou encore des phrases à l'aide d'ensembles de plusieurs instruments (parmi 100 préréglages offrant trois variations chacun) ou de créer ses propres configurations. Les très pratiques Moments Slider permettront deau sein de vos créations (ce qui n'est pas forcément simple à réaliser avec des cuivres via un instrument virtuel).Il sera envisageable de créer rapidement un arrangement en se basant sur les préréglages et une interface simplifiée, ou de mettre les mains dans le cambouis afin d'affiner le résultat en ajustant le panoramique et le niveau de chaque instruments au sein de l'ensemble, tout en ajoutant des effets. Native Instruments propose un pack d'effets, dont des réverbérations ou des compresseurs, mais il sera envisageable de se laisser aller à des effets plus créatifs (par exemple avec une légère distorsion). Valves nécessite Kontakt, ou son pendant gratuit Kontakt Player , ainsi que 11,64 Go d'espace de stockage.