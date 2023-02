Y aurait-il de nouveaux AirPods Max pour cette année ?

Une pénurie d'AirPods Max ou...

il semble qu'au niveau international, tous les Airpods Max sont livrés avec un délai important (2 à 3 semaines).

peut-être du signe de nouvelles couleurs en approche ?

Pourquoi les stocks en ligne des AirPods Max sont-ils si bas ?

... une nouvelle génération à venir ?

Comme nous le signalait un de nos lecteurs,Très optimiste, celui-ci se dit qu'il s'agiraitD'autant que la tendance n'est plus trop à la promotion, le produit qui pouvait pourtant descendre jusqu'à 452 euros.Apparemment, la situation ne serait pas sique cela puisquedans sa dernière newsletter dominicale se penchait aussi sur cette même question :(certes en tout petit et à la fin). Sortis juste avant Noël 2020 en vert, rose, argent, bleu ciel et gris sidéral, les AirPods Max -un casque circum-aural sans-fil haut-de-gamme- a été très critiqué en raison de son prix, et ce, même si les fonctionnalités sont nombreuses : réduction de bruit, puce H1, son spatialisé, charge rapide, appels à Siri, finitions exemplaires... Sortis depuis plus de deux ans, le casque d’Apple n'a reçuLe mois dernier, Ming-Chi Kuo -analyste bien connu du monde Apple- a émis l'hypothèse qu'... Cette dernière pourrait être assemblée par Luxshare ICT aux côtés de Hon Teng, deux sous-traitants spécialisés qui pourraient avoir laisséquelques informations sur les carnets de commandes.Pour cette nouvelle génération, Cupertino pourrait remplacer lepar de l'USB-C, proposer une meilleure réduction active du bruit, une autonomie améliorée, voire proposeret(que la housse officielle).Dans le même temps, on serait en droit d'attendre de nouvelles fonctionnalités pour les AirPods Max de deuxième génération, dont certaines venant directement des AirPods Pro de deuxième génération, dévoilés en septembre dernier. On peut ainsi citer