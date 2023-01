Un nouveau firmware pour les AirPods 2/3 et AirPods Pro/Max

corrections de bugs et autres améliorations

. Ainsi les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Pro d'origine et les AirPods Max passent de la version 5B58 (sortie en novembre dernier) à celle numérotée 5B59.La mise à jour estpour tous ces modèles d'AirPods à partir. Le changement de numérotation est infime et laisse suggérer que les changements sont mineurs. Sur le site dédié , Apple n’indique que des, sans plus de précisions. À noter cependant que les AirPods Pro (2e génération) sont encore listés avec la build 5B58.Pour, il suffit de se rendre dans l'app Réglages, puis Général, Informations et enfin AirPods/Pro/Max, l'information se trouve en face de la ligne Version du programme interne. On peut aussi passer par Réglages/Bluetooth, puis en touchant l'icône Information. Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (avec un peu de patience de son utilisateur).