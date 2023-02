Une pédale/interface audio USB avec la technologie ToneX chez IK Multimedia

Une pédale ToneX pour le live...

difficile à discerner de celui obtenu avec le matériel

Un mur d'amplis dans une pédale ?

Et une interface audio pour les enregistrements

Pour rappel, la technologie ToneX d'IK Multimedia s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique afin de fournir(un Tone Model), tout en promettant un résultat. Cette solution pourrait ravir certains utilisateurs qui s'empresseront alors de modéliser leur matériel (mais également celui auquel ils n'auraient accès que quelques heures) afin d'en profiter (par exemple en déplacement, sans avoir à louer un véhicule capable d'embarquer 200 kg de matériel fragile et cher) au sein de leur STAN -pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW, Digital Audio Workstation, désirant les logiciels de M.A.O- de prédilection.Avec ToneX Pedal, IK Multimedia, le tout au sein d'un boitier en métal compact et capable de résister au coup de pied rageur qui ne manquera pas d'arriver au moment de passer sur un distorsion surpuissante (les guitaristes verront tout de suite de quoi je parle). Bien entendu, le résultat ne vaudra certainement pas le son et le plaisir procurés par un véritable ampli à lampes poussé dans ses retranchements, mais cela permettra de varier les plaisirs, et peut-être même d'éviter un déplacement à votre précieux et fragile modèle vintage (ou celui d'un ami, lui aussi fragile quand on évoque la santé de son bien) pour certaines prestations. Les boutons de la pédale permettent d'accéder rapidement aux réglages habituels d'un ampli, gain, bass, Mid, tremble, volume, ainsi qu'à différents effets.Cette nouvelle pédale pourra être un achat polyvalent puisqu', offrant des enregistrements en 24 bits/44,1 kHz. Il est juste dommage qu'IK Multimedia ait fait l'impasse sur un préamplificateur et une entrée XLR afin d'utiliser un microphone. La ToneX Pedal est fournie avec le logiciel ToneX Max et AmpliTube 5, ce qui permettra de profiter de la technologie et des émulations, tout en sauvegardant vos créations au sein de l'appareil pour un usage en concert/répétition.