Il pensait recevoir des AirPods Pro 2, à la place, il a eu...

Un colis d'AirPods Pro 2 au goût étrange

La joie d’Amazon! J’ai profité de tarif « alléchant » en reconditionné sur Amazon pour acheter des AirPods Pro Gen2. Je voulais tester le bon de qualité sur le son et l’atténuation. Et si concluant revendre mes Gen1. Paquet reçu aujourd’hui, j’ai compris de suite au vue du gaffer noir… Alléchant le contenu, non? (Cf photo) Et oui ça arrive régulièrement et pas qu’aux autres 😉 Pour couronner le tout, je vais bien être remboursé mais Amazon veut récupérer la pâté pour chien! Bon week-end

D'où vient l'erreur ?

Comme vous allez le voir, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu ! On précise en préambule, queD'ailleurs, ce n'est pas propre au célèbre revendeur en ligne, ce genre de chose peut arriver sur à peu près n'importe quelle plateforme -on a déjà reçu des témoignages de ce type assez régulièrement, peu importe le site utilisé.... On retiendra sa relative bonne humeur malgré la déception que l'on imagine... Après-tout, il vaut mieux en rire, non ?Certains ne le savent pas toujours, mais. Il y a toujours débat quant à savoir s'il s'agit (ou non) de produits d'occasion, mais généralement, les produits Apple ayant été activés en ligne, on arrive à le savoir et à se faire rembourser.Autre technique :(environ). Il parait que ça marchait (on n'a jamais essayé), mais Amazon a depuis mis des contrôles (peut-être pas systématiques, allez savoir).Enfin, il arrive que. Ici, on a d'ailleurs l'impression que le carton a été ouvert et refermé par un tiers, ce qui accrédite cette hypothèse.Dans tous les cas,. N'hésitez d'ailleurs pas à nous raconter vos mésaventures dans les commentaires, car comme le dit si bien notre lecteur, ce genre de chose n'arrive (vraiment) pas qu'aux autres !