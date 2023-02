Voici les enceintes Sonos Era 300 et 100, et elles s'annoncent très intéressantes !

Sonos Era 300

Sonos Era 300 et Era 100

Les Sonos Era 100

Bluetooth, Audio spatial et entrée USB-C

Sonos Era 100 dans sa robe blanche

Sonos Era 300 et ses six haut-parleurs

Nos confrères de The Verge ont réussi à mettre la main sur ce qui semble être, les enceintes devant être dévoilées officiellement prochainement pour un lancement au mois de mars. Les Sonos Era 300 seraient donc commercialisées à un tarif avoisinant les 450 dollars, inaugurent un nouveau design et embarquent six haut-parleurs, dont certains orientés vers le haut, afin de proposer de la stéréo et de l'audio spatial (mais peut-être pas avec le catalogue Apple Music en Dolby Atmos au lancement, se contentant du catalogue d'Amazon Music selon les informations de nos confrères ). Les Era 100 viendront remplacer les Sonos One et seraient proposées autour de 250 dollars. Autres changements d'importance,, ce qui leur offrira une plus grande polyvalence, et un avantage certain face aux HomePod d'Apple (entre autres). Sonos vendra des adaptateurs USB-C afin de pouvoir connecter des périphériques audio disposant de sorties traditionnelles (certainement jack ou RCA), ainsi qu'un adaptateur pour une connexion en Ethernet.(y compris avec des effets verticaux plus convaincants grâce aux haut-parleurs orientés vers le haut). L'enceinte Era 100 ne sera pas compatible avec l'audio spatial maisce dont ne sont pas capables les One. Les contrôles situés sur le dessus de l'enceinte semblent également avoir été revus et il sera possible de désactiver complètement les microphones grâce à un bouton dédié.Sonos n'étant pas en très bons termes avec Google , les assistants virtuels devraient ce limiter à Alexa et au système maison Voice Control de la firme. La fonction TruePlay permettant d'adapter le rendu à la pièce devrait désormais être disponible sur Android (mais le processus de configuration se ferait depuis les microphones de l'enceinte et non pas sur le smartphone comme sur iOS). La conception des enceintes devrait également comprendre davantage de vis et moins de colle afin de faciliter leur réparation. Il faudra bien entendu attendre la présentation officielle pour découvrir la fiche technique complète ainsi que les tarifs officiels, mais, et nous avons vraiment hâte de les recevoir à la rédaction !