Deux nouvelles enceintes pour contrer le HomePod 2 chez Sonos avec les Era 100 et 300

Sonos Era 100 et 300

Des concurrentes affûtées pour le HomePod 2

Auparavant connue sous le nom de code Optimo, la nouvelle gamme de Sonos affichera un design entièrement revu, et troquerait le format directionnel et traditionnel des One actuelles pour un châssis et une conception permettant à l'enceinte d'offrir un rendu spatialité du son et une diffusion en Dolby Atmos., selon nos confrères de The Verge qui ont déniché ces références au sein des documents de la firme Sanus, spécialisée dans les supports pour enceintes et téléviseurs.Ces nouvelles enceintes seraient ainsi conçues pour venir affronter le HomePod 2 au sein de l'arène chargée des enceintes connectées.(dont vous pouvez retrouver notre test complet ). Une Era 100 SL dépourvue de microphone et d'assistant virtuel serait également au programme, à l'image des One SL, permettant d'offrir un modèle plus accessible et de rassurer les plus inquiets quant à la confidentialité de leurs données. Une nouvelle version de l'enceinte nomade Move serait également en développement. Pour rappel, Patrick Spence, le dirigeant de Sonos, avait annoncé en novembre 2022 l'arrivée de quatre nouvelles catégories de produits , dont un devait être dévoilé début 2023 (tous les regards se tournaient alors vers un casque sans fil, une première pour la firme, évoqué à plusieurs reprises par les rumeurs ).