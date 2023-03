Apple Music Classical sera disponible le 28 mars

les répétitions sont finies, place aux concerts

Selon le descriptif fourni par Cupertino, il s'agit bien d'une. Elle permettra de trouver rapidement et facilement n'importe quel enregistrement dans un très grand catalogue de musique classique, grâce à une recherche entièrement optimisée.Afin d'en profiter au mieux, les auditeurs et auditrices pourront(ALAC 24 bits/192kHz Lossless haute qualité), et redécouvrir de nombreux morceaux d'une toute nouvelle manière immersive grâce à l'audio spatial.Apple n'hésite bien évidemment à vanter les qualités techniques de son nouveau projet, le qualifiant d'. Seront mis à disposition des, des fonctionnalités de navigation intuitives, etc.Afin de proposer une offre réellement haut de gamme, Apple travaille enet quelques-unes des institutions de musique classique les plus renommées au monde afin de proposer des contenus et des enregistrements inédits, uniques et exclusifs.Le lancement d’Apple Music Classical est donc prévu pour le 28 mars. Il est cependant possible de faire une précommande dès aujourd'hui. Pour cela, il est nécessaire d’avoir(Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Le tout estoù Apple Music est disponible, sauf en Chine, Japon, Corée et Taiwan. Apple Music Classical est disponible sur tous les iPhone avec au moins iOS 15.4 et le sera bientôt sur Android.Voilà plus d'un an que cette app était attendue par les plus mélomanes et autres passionnés de musique classique, Ainsi, en fouillant le code de la dernière bêta d'Apple Music sur Android, quelques renseignements avaient été découverts sur la future application de musique classique d'Apple. Il se murmurait même que cette app devrait être développée à partir de Primephonic , le service de diffusion de musique classique racheté par Apple en août 221.