Apple Music Classical : combien ça coûte et comment l'installer ?

Dispo le 28 mars mais sous conditions

Une connexion Internet est requise pour écouter de la musique sur Apple Music Classical

Comment précommander ?

Pour être dans les starting blocks, il faut prendre son iPhone :

- se rendre sur la page de l'app Apple Music Classical sur l'App Store,

- cliquer sur le bouton bleu Obtenir , et confirmer la précommande en double-cliquant.

D'ici là, il est toujours possible de précommander l'app pour(ALAC 24 bits/192kHz Lossless haute qualité), et redécouvrir de nombreux morceaux d'une toute nouvelle manière immersive grâce à l'audio spatial.Avec ce lancement en fanfare, Cupertino a tout de même glissé quelques conditions. Ainsi. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas l'utiliser.A cela , s'ajoute une autre restriction qui a été confirmée à nos confrères américains de: l'impossibilité de télécharger les morceaux si on veut les écouter hors connexion (cela pourrait évoluer). Ce qui est d'ailleurs précisé en demi teintes dans le communiqué de presse :De cette manière,et prête à utiliser le jour J. Il est également possible de recevoir des notifications sur la disponibilité de cette dernière si on le souhaite.