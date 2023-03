Pourquoi Apple a-t-elle choisi de lancer une app autonome pour la musique classique ?

Une app taillée pour la musique classique

La musique classique est différente. Il existe des titres plus longs et plus détaillés, plusieurs artistes pour chaque œuvre et des centaines d'enregistrements de pièces bien connues. L'application Apple Music Classical a été conçue pour prendre en charge la structure de données complexe de la musique classique.

Comment en profiter ?

Cupertino vient de mettre en ligne sur son site web, une nouvelle page Apple Music Classical détaillant les spécificités de cette application.(enfin il y avait peut être Primephonic, le service de diffusion de musique classique avant son rachat par la Pomme en août 2021). Un constat qui a justifié une application distincte, incluse avec l'abonnement Apple Music. Enfin, notons que Cupertino propose également une FAQ sur l'application en fin de page.Ainsi cette nouvelle application va nécessiter impérativement un abonnement Apple Music (Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One), et ce, même si vous pouvez la télécharger dès à présent ou si vous l’avez précommandée. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas l'utiliser.A cela , s'ajoute une autre restriction :. En effet, il est expressément précisé qu'une connexion Internet est requise pour écouter de la musique sur Apple Music Classical.En complément,de ce lancement, à savoir la Chine, le Japon, la Corée, la Russie, Taïwan et la Turquie. Apple n'a donné aucune explication à cela. Toutefois il est possible de penser que l'exclusion de la Russie soit lié au conflit avec l’Ukraine et à la décision d’Apple de suspendre ses services dans le pays. Pour les autres, certains évoquent de possibles problèmes de licences.