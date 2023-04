Ventes de Mac en chute ! Apple aurait suspendu la production de puces M2

La baisse des Mac annoncée par Tim Cook se profilerait

L'industrie se tend [...] Mais nous avons un avantage au niveau de nos concurrents grâce aux puces Apple Silicon, donc stratégiquement, nous sommes bien positionnés sur le marché. Mais je pense que ce sera un peu difficile à court terme

une production des puces M2 suspendue

En effet, Apple était confrontée à une. Au dernier trimestre, la firme avait même gagné davantage avec l'iPad qu'avec le Mac ! Il avait même demandé une diminution de 40% de sa rémunération , qu'il avait obtenue début mars., avait-il déclaré lors de l'appel aux résultats.A priori, ces craintes sont confirmées par. Ce dernier prétend en effet que. Cette décision serait en lien avec une chute marquée de la demande mondiale des MacBook Pro / Air.En pratique, le média coréen est allé mener sa petite enquête. En temps normal, TSMC -qui grave les AX et MX d'Apple- finalise son processus de fabrication en envoyant les produits transformés à l'usine coréenne d'Amkor Technology pour y être conditionnés., ce qui a permis àd'en déduire l'arrêt momentané de la production. De source interne, la suspension se serait poursuivie jusqu'en février, avant de reprendre à hauteur de moitié.qui sont intégrées aux récents MacBook Pro 14 et 16 pouces, MacBook Air et Mac mini. Ce qui promet finalement des résultats trimestriels plutôt tendus du coté des Mac.