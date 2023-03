La conteuse française Ma Fabrique à Histoires de Lunii à 54€ (-10€)

L'appareil, que j'ai encore utilisé hier soir en écoutant une histoire de la série Monsieur Madame avec ma fille, est destiné aux enfants et leur permettra de. Une application dédiée est proposée sur iOS et Android, ainsi que le Luniistore sur Mac et PC afin d'ajouter de nouvelles histoires, ou même d'enregistrer vos propres créations. L'appareil n'est pas pensé pour remplacer un parent, mais pourra être utile en voiture, dans les transports en commun, ou pour passer tout simplement un moment en famille au moment du coucher.Lunii propose également un pack comprenant le boitier Ma Fabrique à Histoires et le casque audio Octave. Ce dernier est ajustable et pliable, résistant, etainsi que d'un second port mini jack 3,5 millimètres afin d'écouter les histoires à plusieurs.