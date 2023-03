Ce mini compresseur à 47€ gonfle vos pneus de voiture, vélo et trottinette !

Le compresseur Xiaomi 1S à 47€

C'est exactement ce que propose le compresseur Xiaomi 1S actuellement en promotion., d'un éclairage LED d'appoint qui pourra sauver la mise en certaines occasions, par exemple pour regonfler un pneu la nuit,(bar, psi, kpa, kg/cm²), d'un port USB-C pour la recharge (câble et adaptateur secteurs vendus séparément), de 5 modes de gonflage (libre, vélo, voiture, moto, et ballon), et d'un adaptateur pour valve française ainsi que d'une aiguille.Selon le constructeur, le compresseur 1S débite jusqu'à 15 litres d'air par minutes et 10 bar (150psi), et la batterie intégrée permettra de regonfler en moyenne (et selon les conditions du pneu à regonfler) 5 pneus de voitures en 6 minutes, 8 pneus de vélo en 3 minutes, ou encore 6 pneus de motos.. Bref, un petit boitier fort pratique qui pourra vous sortir d'un mauvais pas.