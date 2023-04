Une enceinte portable AirPlay 2 évolutive chez Bang & Olufsen avec la Beosound 5

Bang & Olufsen Beosound 5

afin de créer un pont entre le minimalisme de la tradition scandinave, et le raffinement du design italien

Notre inspiration pour la Beosound A5 est venue de nombreuses sources, notamment de la série emblématique Beolit, ainsi que des matériaux naturels rappelant les couleurs et les textures que l'on trouve dans la nature scandinave. Des traditionnels chapeaux Panama portés sur les plages jusqu’aux détails en cuir tissés à la main des chaises danoises des années 60, les mélanges de matériaux naturels appliqués de manière expérimentale ont guidé notre parcours de création.

AirPlay 2 et évolutivité

. L'enceinte profite d'un châssis en aluminium dans la tradition du constructeur et deux finitions (en fibres naturelles ou en chêne foncé) ainsi qu'une poignée en chêne massif accordée au modèle (qu'il faudra veiller à ne pas trop bousculer vu la finesse des attaches).Le constructeur annonce une certification IP65 afin de ne pas craindre de l'emporter à l'extérieur, età volume modéré. Pratique, l'enceinte dispose sur la partie supérieure d'un chargeur sans fil. Selon le duo GamFratesi :avec un woofer de 5,25 pouces, deux haut-parleurs médium de 2 pouces, et un tweeter 3/4 de pouce, le tout couplé à quatre amplificateurs numériques fournissant une puissance combinée de 280 watts.La conception modulaire de l'enceinte permettra de remplacer simplement de nombreux composants et donc de faire durer l'enceinte dans le temps. En sus de la compatibilité AirPlay 2, Beolink Multiroom, Chromecast, Spotify Connect, et Bluetooth 5.2, la plateforme Mozart permettra de faire évoluer l'enceinte en remplaçant le module intégré si le besoin s'en fait sentir.