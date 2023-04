Un nouveau firmware pour les AirPods et une précision "bizarre" d'Apple

Un nouveau firmware et une situation cocasse

Comment mettre à jour ses AirPods

Ainsipassent de la version 5B59 (sortie en janvier dernier) à celle numérotée 5E133. La mise à jour est disponible pour tous ces modèles d'AirPods.Les notes de téléchargement n’indiquent rien de spécial en dehors de la résolution de quelques bugs. En revanche, dans un document de support mis à jour Normalement, les AirPods reçoivent leurs mises à jour du firmware directement via un iPhone, un iPad ou un Mac. Mais pour certains utilisateurs qui n’en possèdent pas, il n'y a aucun moyen d'obtenir un nouveau firmware par eux-mêmes. AussiEn dehors de cette situation cocasse, pour vérifier le logiciel de vos AirPods/Pro/Max, il faudra dégainer son iPhone et se rendre dansl'information se trouve en face de la ligne Version du programme interne.On peut aussi passer par Réglages/Bluetooth, puis en touchant l'icône Information. Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (avec un peu de patience de son utilisateur).