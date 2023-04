Des AirPods avec un écran : le retour de l'iPod ?

Des AirPods avec un écran, oui mais pour quoi faire ?

dispositifs, méthodes et interactions de l'interface utilisateur graphique avec un étui pour écouteurs

Le retour de l'iPod ?

Selon un brevet intitulédéposé par Apple en septembre 2021 et publié la semaine dernière par l'U.S. Patent and Trademark Office (USPTO),. Selon le dossier, cet affichage permettrait de gérer depuis le boitier certaines fonctions comme la lecture ou le volume, mais nous pourrions également imaginer contrôler la mise en marche ou l'arrêt de la réduction active du bruit ambiant, le mode Transparence, ou encore le passage de la stéréo au Dolby Atmos, les messages, les informations de navigation, le tout en affichant en permanence l'autonomie restante, ou encore la puissance de charge.Le brevet indique bien qu'il s'agirait de contrôler les fonctions des écouteurs ou encore d'afficher le niveau de batterie restant, mais avec un autre appareil, comme un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple TV ou une Apple Watch, en tant que source diffusant de la musique. Si des écouteurs avec un écran existent déjà (il y a même des montres qui cachent des écouteurs chez Huawei), ce serait une première chez Apple. La possibilité de gérer la lecture et les fonctions reste intéressante, faisant le relai entre l'appareil source et le boitier, mais, si le besoin s'en fait sentir, ou si la batterie des autres appareil est à plat.Evidemment,. Un tel appareil pourrait également être vu comme un cauchemar écologique si Apple continue de fournir des écouteurs dont les batteries ne sont pas remplaçables aisément (bien que l'on pourrait envisager de conserver le boitier, et ne remplacer que les écouteurs).