En attendant la keynote, Apple Music propose une playlist "WWDC23 Power Up"

WWDC23 Power Up

Des indices cachés dans la playlist ?

avec les plus grands artistes de la saison

A quatre jours de la WWDC 2023, Apple confirme sa volonté de taquiner ses utilisateurs et de faire durer le suspense.La liste est maintenant disponible pour tous les abonnés d'Apple Music et comprend 25 titres. Parmi eux, on trouve Dance The Night de Dua Lipa, Eyes Closed d'Ed Sheeran (sans rire), Flowers de Miley Cyrus ou encore Summer Baby des Jonas Brothers.Elle a été dévoilée via un tweet officiel d'Apple faisant. Comme les autres années, ceux qui likeront le tweet recevront un rappel pour regarder l'événement en ligne le 5 juin, ainsi qu'un remerciement de circonstance avec un lien vers la liste de lecture d'Apple Music.