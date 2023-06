iOS 17 / CarPlay : petit relookage pour l’app Musique

Un menu flottant

Un petit raccourcis CarPlay

CarPlay sous iOS 17

CarPlay sous iOS 16

. Lorsqu’un titre est lancé, le lecteur se transforme et s’entoure d’une bulle pour devenir un menu flottant (voir ci-dessus). Le visuel en est très agréable.Autre petite nouveauté sur CarPlay cette fois-ci. Lorsque l’iPhone est connecté à votre véhicule, l’application Musique affiche une nouvelle icône en bas à côté de SharePlay. Cette dernière fait surgir un pop-up qui indique / confirme la piste en cours de lecture sur votre voiture., à peine de se voir verbaliser par un représentant des forces de l’ordre -pour qui le paramétrage des betas ne constitue pas un cas de force majeure !Du côté de CarPlay, les différences sont subtiles ! On notera l’arrivée de la petite icône SharePlay en haut à droite, de deux boutons de lecture aléatoire et en boucle ! On aurait bien aimé d’autres nouveautés au niveau de CarPlay mais ces dernières pourraient arriver tout doucement cet été ?