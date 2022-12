CarPlay WiFi chez Tesla ? Test de Carpuride, un boitier pour les voitures sans CarPlay

Le cas Tesla et bien au delà

Même Google est beau joueur et permet aux constructeur! Il faut dire que certaines applications, comme Apple Music, Waze, Google Maps, PodCasts et bien d'autres, sont particulièrement efficaces sur ce système de réplication de l'écran de l'iPhone.Seule solution pour Tesla ou pour les anciens véhicules non-équipés de CarPlay : rajouter un écran externe !... même s'il importe quand-même des compromis évidents.Malgré le retour en grâce auprès de Tim Cook,. Si l'arrivée d'Apple Music (très récente) est largement saluée, il manque encore bien des logiciels chez Tesla que l'on aimerait voir arriver dans ces voitures.et les zones de d'accident, un vrai Google Maps (qui connait bien les fermetures de route) ou même TomTom, l'application Message (avec Siri), le calendrier...Les apps tierces sont aussi de plus en plus nombreuses. Si CarPlay ne propose pas de lecteur vidéo, il permet en revanche de(ChargePoint, ChargeMap, ABRP...), d'accéder à de nombreux contenus audio (Amazon Music, Overcast, Audible, Vox, Downcast), de cherche une place de parking (EasyPark), d'être prévenus des radars (Coyote) ou même d'envoyer des messages (WhatsApp, Telegram...), avec des applications natives, là où CarPlay aimerait se substituer totalement au système intégré. La dernière version présentée à la WWDC va d'ailleurs même beaucoup plus loin, façon Android Automotive, en s'affichant sur tous les écrans, et en proposant une alternative totale aux OS des constructeurs... Evidemment, les enjeux sont aussi financiers : lorsqu'un utilisateur achète une app pour CarPlay, il ne dépense pas son argent dans la connectivité Premium de Tesla par exemple... et même chose sous Android Auto/Automotive !Cela fait quelques années déjà queà venir rajouter, soit à la place de l'ancien écran, soit à placer quelque part sur le tableau de bord.Pour avoir testé de nombreux accessoires de ce genre, le boitier de Carpuride m'a paruDéjà,, c'est tout à fait convenable sur cette taille d'écran et compte tenu de la distance avec le boitier. Mais surtout,comparable à une tablette moderne., bien qu'un petit cran en dessous de celle de la Tesla, par exemple. Mais par rapport à un Duster récent, elle se montre bien plus élevée !Lorsqu'on allume le boitier,: de grosses icônes, des réglages et quelques applications par défaut.Il estpour qu'il puisse avoir accès à CarPlay en WiFi. C'est aussi simple que sur un véhicule classique, et en deux minutes, vous pouvez lancer l'applicationqui donne enfin accès à CarPlay.Si toutefois vous préférezou simplement diffuser votre son en Bluetooth, ce petit OS intégré est déjà très complet nativement.Comme vous pouvez le voir,(pour prendre les appels, si vous n'avez pas de kit bluetooth dans la voiture). On retrouve aussi la connectiqueavec carte SD, sortie jack et prise USB, ainsi qu'unBien qu'Apple Music soit désormais disponible nativement chez Tesla,Carpuride propose de faitPar contre,(qui utilise le Bluetooth pour la synchronisation) et de mettre la Tesla comme récepteur Bluetooth.En revanche,, et le son de CarPlay ira donc directement sur les haut-parleurs de la voiture -pratique !Elle a plutôt bien tenu durant nos tests (sur plusieurs mois), mais, c'est également possible (mais je vous le déconseille, car ça risque d'embarquer la garniture)Autre pré-requis, il faudra, qui n'est pas autonome. En contrepartie, il est possible de brancher l'iPhone sur la prise USB pour le recharger, ce qui souvent utile lorsqu'on utilise CarPlay sur de longues distances.Après plusieurs mois d'utilisation quasi-quotidienne dans une Tesla Model 3,: Google Maps reste plus fiable sur les trajets compliqués (en Italie, avec des routes coupées ou pour optimiser les temps de parcours), Waze est indispensable pour les radars et les zones de d'accident, et même si Apple Music est désormais disponible chez Tesla, ce n'est pas encore le cas chez la majorité des constructeurs tiers.Et justement,, sans CarPlay et parfois même sans GPS. Certes, c'est un petit budget, mais il faut le mettre en parallèle avec le prix des options proposées par les constructeurs.Fiable, performant, et vraiment pratique,, même si je doute que les vols de GPS soient encore réellement légion. Autre défaut, le boitier masque aussi un peu la visibilité centrale, mais ça ne m'a pas tellement gêné -au pire, vous pouvez le déplacer dans un angle moins critique.