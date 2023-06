Une barre de son Katana SE avec de nombreuses options de connectivité de Creative

Barre de son Creative Katana SE

Une connectique étendue

Cette nouvelle variante SE de la gamme Katana se part d'un éclairage RGB à la mode chez les joueurs (et que l'on pourra fort heureusement désactiver),. Il sera ainsi possible d'utiliser le port HDMI ARC, une connexion optique, du Bluetooth 5.0 avec le codec SBC, un port USB-C ou encore une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 mm pour la connecter aux différentes sources. Un décodeur Dolby Audio intégré pourra être mis à profit avec les connexions HDMI et optique.La barre de son embarque deux haut-parleurs de 109 mm ainsi que deux tweeters de 54 mm, chacun disposant de son amplificateur, le tout pour une puissance annoncée de 90W. La nouvelle venue dispose également d'une télécommande (pratique pour sélectionner la source), de deux microphones avec formation de faisceaux et réduction du bruit (par exemple pour prendre des appels), ainsi qu'une sortie casque en mini jack 3,5 mm en façade.