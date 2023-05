Une webcam 4K au tarif accessible chez Creative

Webcam Creative Live! Cam Sync 4K

haute performance

Disponible à 79,99€

Creative ne mégote pas sur les caractéristiques techniques de cette nouvelle Live! Cam Sync 4K.ouvrant à f/2.2 couplé à un objectif grand angle 95° offrant la possibilité d'obtenir des enregistrements 4K/2K à 25 images par seconde (ou 40 images par seconde en 1080p). La partie audio est confiée à un couple de microphones MEMS avec la détection de la voix VoiceDetect (qui coupe automatiquement le microphone lorsque vous ne parlez pas), la suppression des bruits de fond NoiseClean-Out, et les plus méfiants pourront utiliser le cache objectif intégré ainsi qu'un bouton de mise en sourdine.La webcam soigne également l'exposition du sujet grâce à la compensation de contre-jour (BLC) via un bouton dédié offrant différents réglages. Une bague sur l'objectif permettra également de régler manuellement la mise au point. Le pied intégré permet une orientation à 360° et une inclinaison sur 30°, avec la possibilité de fixer la webcam sur un trépied grâce à un pas de vis 1/4 de pouce. La webcam est compatible avec la majorité des services de visioconférence (attention, la plupart ne prennent pas en charge la diffusion en 4K ), comme FaceTime, Zoom, Teams, Skype, ou encore Cisco Webex et nécessite un Mac sous macOS 10.15 avec 4 Go de RAM et 600 Mo d'espace de stockage libre.