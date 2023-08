Apple Music : qui détient le record du nouvel album le plus diffusé de 2023 ?

Une sortie très attendue

Une série de collabs impressionnantes

Non il ne s’agit pas de Taylor Swift dont les places de concert continuent de s’arracher au terme de files d’attente virtuelles hallucinantes, mais bien deCe dernier détient donc le record du plus grand nombre de diffusion pour une nouveauté.Pour rappel, maintes fois retardé,, et ce, après une autorisation par décision de justice. Il s’agit en effet de son premier disque depuis la bousculade mortelle survenue lors de son festival Astroworld, en 2021.Le 30 juin dernier, le bureau du Procureur du comté d’Harris (Texas) a en effet estimé quepour cette tragédie survenue le 5 novembre 2021 à Houston, où dix personnes avaient trouvé la mort dans un mouvement de foule alors que le rappeur était sur scène avec Drake . Il est composé de 19 titres et comprend une multitude de collabs impressionnantes.En effet, outre la participation de James Blake, Future, SZA, Kanye West , Teezo Touchdown ou encore 21 Savage,, et Kid Cudi sur Looove. On retrouve aussi, ainsi que Justin Vernon de Bon Iver et Sampha, sur My Eyes.