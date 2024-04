Beats Solo Buds : 18h d'autonomie et un boitier ultra compact sans batterie pour 90€ !

Beats Solo Buds

18 heures d'autonomie

des buses acoustiques ergonomiques et des évents découpés au laser

L'athlète Sha'Carri Richardson et les Beats Solo Buds

Avec les Solo Buds, Beats emprunte une voix inédite pour le constructeur en proposant des écouteurs dotés d'un boitier de charge le plus compact de son histoire., permettant ainsi de grappiller de l'espace afin d'offrir ce format riquiqui. Les écouteurs ne peuvent donc pas compter sur une recharge via le boitier lorsque ce dernier n'est pas branché, maisDe plus, la charge rapide Fast Fuel offre 1 heure d'écoute pour seulement 5 minutes de charge.Les Solo Buds soignent le rendu sonore avecaméliorent la performance audio tout en réduisant la pression pour un meilleur confort. L'isolation passive (ils ne sont pas dotés la réduction active du bruit ambiant) est confiée à quatre tailles d'embouts (XS, S, M, L) et chaque écouteur embarque un microphone avec réduction du bruit.Les écouteurs profitent du Bluetooth avec les codecs SBC et AAC, du jumelage simplifié sur Android et les périphériques Apple, ainsi que de la compatibilité avec les fonctions de localisation des deux écosystèmes.